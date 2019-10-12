В Баку пройдет заседание Консультативного Совета по труду, занятости и соцзащите населения стран СНГ

14 октября в Баку состоится заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участников Содружества Независимых Государств. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, на заседании члены Совета рассмотрят двадцать один вопрос.

Среди них: итоги сотрудничества стран Содружества в социально-трудовой сфере и задачи на перспективу, социально-трудовая ситуация в государствах и принимаемые меры в этой области.

Планируется, что азербайджанская сторона представит участникам встречи действующую в стране программу электронной процедуры осуществления медико-социальной экспертизы.

Будут рассмотрены успешные практики в сфере трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов в странах Содружества, вопросы расширения сотрудничества в социальной поддержке и создании условий для самореализации молодого поколения.

В рамках обсуждения выполнения Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017 – 2020 годы будут рассмотрены вопросы разработки и совершенствования межгосударственного классификатора наименований профессий рабочих и должностей служащих, а также проекты Общих принципов сотрудничества стран СНГ в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы, и Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения.

На заседании в Баку будут также обсуждаться ход подготовки законодательных актов Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в социально-трудовой сфере, новое Положение о Консультативном Совете и другие организационные вопросы отраслевого органа.