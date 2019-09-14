В Баку пройдет VIII заседание межправкомиссии Турция-Азербайджан

Восьмое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Турция-Азербайджан пройдет в Баку 16 сентября, сообщает Агентство Анадолу.
В заседании примут участие вице-президент Турции Фуат Октай и премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.
Глава секретариата премьер-министра Азербайджана Арастун Габиббейли сообщил, что в ходе заседания планируется обсудить нынешнее состояние и расширение торгово-экономических связей двух стран.
На заседании также будет принят план действий до 2021 года, сказал Габиббейли.
План действий предусматривает шаги для развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт, передовые технологии, сельское хозяйство, туризм, финансы, налоги, банковское дело, промышленность и энергетика, защита окружающей среды, образование, отметил пресс-секретарь.
По его словам, в повестку заседания также войдут вопросы, касающиеся Нахчыванской Автономной Республики.
Кроме того, стороны обсудят потенциал железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и вопрос участия в проекте других стран, сказал Габиббейли.