В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards

Caspian Business Hotel с 22 по 24 ноября пройдет Baku Fashion Festival, организованный Azerbaijan Luxury, сообщил Trend руководитель проекта и директор проекта Top Model Azerbaijan 2019 Новруз Исмаил.

В рамках Baku Fashion Festival, 22 ноября в 19.00, состоится церемония награждения Diamond Globe Awards. В мероприятии примут участие общественные деятели, представители культуры и искусства, индустрии моды и других сфер, в том числе двадцать представителей зарубежных стран.

Интересно, что каждый из гостей получит возможность не только пройтись по красной дорожке, но и самому принять участие в дефиле. Гостям будут представлены шоу-румы, показы мод и различные развлекательные мероприятия.