В Баку пройдет церемония награждения Diamond Globe Awards

Caspian Business Hotel с 22 по 24 ноября пройдет Baku Fashion Festival, организованный Azerbaijan Luxury, сообщил Trend руководитель проекта и директор проекта Top Model Azerbaijan 2019 Новруз Исмаил.

В рамках Baku Fashion Festival, 22 ноября в 19.00, состоится церемония награждения Diamond Globe Awards. В мероприятии примут участие общественные деятели, представители культуры и искусства, индустрии моды и других сфер, в том числе двадцать представителей зарубежных стран.

Интересно, что каждый из гостей получит возможность не только пройтись по красной дорожке, но и самому принять участие в дефиле. Гостям будут представлены шоу-румы, показы мод и различные развлекательные мероприятия.

| 2019-11-07T18:47:31+00:00 7 ноября 2019, 22:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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