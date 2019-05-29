В Баку пройдет  первый  фестиваль  латиноамериканской музыки

C 30 мая по 9 июня  в Баку пройдет первый фестиваль латиноамериканской музыки. Как передает #, Baku Latin Festival, организован бразильским музыкантом и музыкальным продюсером Клаудио Франко, который также примет непосредственное участие в данном проекте и как артист.

В беседе с # Клаудио Франко отметил, что подготовка к фестивалю велась в течение полугода.

«Баку  очень красочный и мультикультуральный город,  где происходит много  интересного. Для нас было очень интересно внести свой вклад в это разнообразие. Здесь любят латиноамериканскую музыку, которую я и мои друзья стараемся всячески популяризировать. Baku Latin Festival станет первым  мероприятием, где мы все ждем поклонников латиноамериканской музыки и обещаем им яркую концертную программу.  Я жду от предстоящего мероприятия исключительно позитивных эмоций.   В будущем мы надеемся расширить масштаб фестиваля латиноамериканской музыки», —  сказал он.

30 мая  он вместе с Дианой Гаджиевой выступит с концертной программой в бакинском метрополитене на станции «Ичери Шехер», где затем 5 июня состоится второй концерт с участием бразильского  гитариста, певца и композитора Глейсона Тулио.

Также  зарубежные музыканты в рамках фестиваля  проведут серию профессиональных мастер классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня.

Основными днями фестиваля будут  7,8 и 9 июня. В эти дни на берегу Каспийского моря  будут показаны грандиозные шоу  с участием  латиноамериканских и азербайджанских артистов.

В фестивале примут участие следующие музыканты — Bea Dummer, Los Fuegas, Silibrina, Gleison Tulio, Alejandro Suarez, Alejandro & Karl, Cancello Brothers и т.д. Также гости фестиваля увидят специальное шоу от Азербайджанской федерации капоэйры.

По словам первого советника представительства ЕС в Азербайджане, при поддержке которого пройдет Baku Latin Festival, Дениса Даниилидиса, на фестиваль в Баку приедут очень  хорошие, очень качественные музыканты.

«Многие города Европы могут позавидовать Баку.  Среди музыкантов, которые приедут на фестиваль в Баку, есть те, кто впервые посещают Азербайджан. Думаю, что будет очень интересно для публики», — подчеркнул он.

Как отметила Диана Гаджиева, «международный фестиваль латинской музыки позволит  нам, азербайджанцам, узнать больше  о латинской культуре в целом».

«К нам приезжают огромное количество  артистов из Бразилии, Боливии, Перу и других стран.  Музыкальный  праздник обещает быть интересным, жарким», — сказала участница фестиваля.

 

 

| 2019-05-29T10:20:44+00:00 29 мая 2019, 11:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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