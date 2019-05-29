В Баку пройдет первый фестиваль латиноамериканской музыки

C 30 мая по 9 июня в Баку пройдет первый фестиваль латиноамериканской музыки. Как передает #, Baku Latin Festival, организован бразильским музыкантом и музыкальным продюсером Клаудио Франко, который также примет непосредственное участие в данном проекте и как артист.

В беседе с # Клаудио Франко отметил, что подготовка к фестивалю велась в течение полугода.

«Баку очень красочный и мультикультуральный город, где происходит много интересного. Для нас было очень интересно внести свой вклад в это разнообразие. Здесь любят латиноамериканскую музыку, которую я и мои друзья стараемся всячески популяризировать. Baku Latin Festival станет первым мероприятием, где мы все ждем поклонников латиноамериканской музыки и обещаем им яркую концертную программу. Я жду от предстоящего мероприятия исключительно позитивных эмоций. В будущем мы надеемся расширить масштаб фестиваля латиноамериканской музыки», — сказал он.

30 мая он вместе с Дианой Гаджиевой выступит с концертной программой в бакинском метрополитене на станции «Ичери Шехер», где затем 5 июня состоится второй концерт с участием бразильского гитариста, певца и композитора Глейсона Тулио.

Также зарубежные музыканты в рамках фестиваля проведут серию профессиональных мастер классов, которые состоятся в Центре современного искусства YARAT 4, 5 и 6 июня.

Основными днями фестиваля будут 7,8 и 9 июня. В эти дни на берегу Каспийского моря будут показаны грандиозные шоу с участием латиноамериканских и азербайджанских артистов.

В фестивале примут участие следующие музыканты — Bea Dummer, Los Fuegas, Silibrina, Gleison Tulio, Alejandro Suarez, Alejandro & Karl, Cancello Brothers и т.д. Также гости фестиваля увидят специальное шоу от Азербайджанской федерации капоэйры.

По словам первого советника представительства ЕС в Азербайджане, при поддержке которого пройдет Baku Latin Festival, Дениса Даниилидиса, на фестиваль в Баку приедут очень хорошие, очень качественные музыканты.

«Многие города Европы могут позавидовать Баку. Среди музыкантов, которые приедут на фестиваль в Баку, есть те, кто впервые посещают Азербайджан. Думаю, что будет очень интересно для публики», — подчеркнул он.

Как отметила Диана Гаджиева, «международный фестиваль латинской музыки позволит нам, азербайджанцам, узнать больше о латинской культуре в целом».

«К нам приезжают огромное количество артистов из Бразилии, Боливии, Перу и других стран. Музыкальный праздник обещает быть интересным, жарким», — сказала участница фестиваля.