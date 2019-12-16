В Баку произошел взрыв в Детском творческом центре

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел взрыв.

Инцидент зафиксирован в Детском творческом центре, расположенном за зданием Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщили в Минздраве, информация в связи с инцидентом поступила на станцию скорой помощи в 10:14: «На место происшествия выехало три бригады скорой помощи. Врачи госпитализировали 50-летнего педагога центра. Она была доставлена в ожоговое отделение горбольницы №5 с диагнозом термический ожог лица и обеих рук. Несколько человек перенесли во время инцидента стресс. Им также оказана помощь».(report)