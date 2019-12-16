В Баку произошел взрыв в Детском творческом центре

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку произошел взрыв.

Инцидент зафиксирован в Детском творческом центре, расположенном за зданием Исполнительной власти Гарадагского района.

Как сообщили в Минздраве, информация в связи с инцидентом поступила на станцию скорой помощи в 10:14: «На место происшествия выехало три бригады скорой помощи. Врачи госпитализировали 50-летнего педагога центра. Она была доставлена в ожоговое отделение горбольницы №5 с диагнозом термический ожог лица и обеих рук. Несколько человек перенесли во время инцидента стресс. Им также оказана помощь».(report)

| 2019-12-16T13:11:40+00:00 16 декабря 2019, 14:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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