В Баку проходит заседание Организации экономического сотрудничества

В Баку проходит 6-ое заседание министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает Report.

На заседании принимают участие заместитель генсека ОЭС Сайед Яхья Ахлаки, министры сельского хозяйства стран ОЭС — Бекир Пакдемирли (Турция), Эркинбек Чодуев (Кыргызстан), Джамшид Ходжаев (Узбекистан), Саттори Иззатулло (Таджикистан), Нурбек Даирмеков (Казахстан), глава турецко-азербайджанской группы дружбы Шамиль Айрым и другие высокопоставленные лица, а также эксперты аграрной отрасли.