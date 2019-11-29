В Баку проходит заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании председательствует спикер Октай Асадов.

В повестку заседания входит 22 вопроса.

Также сообщается о том, что обращение депутатов от правящей партии «Ени Азербайджан» о роспуске парламента поступило в Милли Меджлис.

Напомним, что вчера было проведено заседание Политического совета партии «Ени Азербайджан», на котором представленным в парламенте депутатам от ПЕА было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.