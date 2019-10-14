В Баку проходит бизнес-форум тюркоязычных стран

Сегодня в Баку начал работу бизнес-форум тюркоязычных стран в рамках предстоящего завтра VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание ряда документов.

Так, меморандум «О взаимопонимании по обмену информацией и опытом между различными экономическими зонами» подпишут министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель премьер-министра Казахстана Бердибек Сапарбаев, министр экономики Кыргызстана Санджар Муканбетов и министр торговли Турции Рухсар Пекжан.

Кроме того, Конфедерация предпринимателей Азербайджана (AEC) подпишет меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Венгрии, Национальной палатой предпринимателей Казахстана, Торгово-промышленной палатой Кыргызстана. Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подпишет меморандум о взаимопонимании с Агентством поощрения экспорта Венгрии.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и странами ССТГ в январе-июле этого года возрос на 32%.

| 2019-10-14T16:01:27+00:00 14 октября 2019, 16:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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