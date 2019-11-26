В Баку приехал известный мексиканский писатель Давид Тоскана

Известный мексиканский писатель Давид Тоскана находится в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане, Это первая поездка писателя в страну. В рамках его поездки в Баку были организованы ряд мероприятий, направленных на знакомство с его творчеством.

Кроме того, 29 ноября в Baku Book Center состоится встреча Д.Тосканы с бакинской публикой.

Давид Тоскана родился в 1961-ом году в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких произведений, как «Станция Тула», «Святая Мария Цирка», «Плач по Мигелю Прунеде» и т.д. Произведения автора были переведены на 14 языков.

| 2019-11-26T16:35:37+00:00 26 ноября 2019, 19:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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