В Баку приехал известный мексиканский писатель Давид Тоскана

Известный мексиканский писатель Давид Тоскана находится в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане, Это первая поездка писателя в страну. В рамках его поездки в Баку были организованы ряд мероприятий, направленных на знакомство с его творчеством.

Кроме того, 29 ноября в Baku Book Center состоится встреча Д.Тосканы с бакинской публикой.

Давид Тоскана родился в 1961-ом году в мексиканском городе Монтеррей. Является автором таких произведений, как «Станция Тула», «Святая Мария Цирка», «Плач по Мигелю Прунеде» и т.д. Произведения автора были переведены на 14 языков.