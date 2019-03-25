В Баку приедет знаменитый автор, написавший стихи о Ходжалинском геноциде

В рамках литературного проекта «Söz»,впервые в Баку состоится встреча со знаменитым американским поэтом, писателем и литературоведом Александром (Селим Азимович) Селимовым.

Автор является профессором и президентом Сената Делаварского университета, лауреатом почетной литературной премии Виктория Урбано, присвоенной за сборник поэзии «Вызов» (Desafío y Otros Poemas), автором книг и литературных статей, опубликованных в Испании, США, Канаде, Южной Корее и Азербайджане.

Встреча состоится 6 апреля в Международном Центра Мугама.

Как сообщила # руководитель проекта «Söz» Нигяр Гасанзаде, на вечере впервые прозвучат произведения А.Селимова в переводе на азербайджанский язык, а сама встреча будет проходить на русском и испанском языках

«Это уникальная возможность встречи с невероятной личностью и достигшим большого успеха автором»,- заявила Н.Гасанзаде.

Александр Селимов родился в Махачкале в 1963 году, в семье преподавателей и деятелей искусства. Дед поэта, Агахан Селимоглу был отправлен из Баку в Южный Дагестан, где работал под руководством первого секретаря обкома, Азиза Алиева, был председателем и секретарем Хивского и Сулейман-Стальского районов.

Александр Селимов закончил Дагестанский Университет в 1986 году, с 1986 по 1989 год работал военным переводчиком в отделе международных отношений Министерства Вооруженных Сил республики Куба.

Получил степень магистра в Делаварском Университете в США, аспиранта – в Пеннсильванском университете. В 1996 году защитил степень доктора философии по специальности «Испанский язык и литература».

С 2008 по 2010 был сенатором, а с 2010 по 2012 годы — президентом сената Делаварского университета.

Александр Селимов является членом Пен Америка, Академии американских поэтов, Почетным членом Союза писателей и художников Боливии, почетным послом культуры ЮНЕСКО.

Стихи Александр начал писать на русском языке еще в юношестве. Во время службы в Республике Куба, он перешел на испанский.

В одну из книг А.Селимова, — «Вызов и другие поэмы», включены стихи, посвященные невинным жертвам Ходжалинского геноцида. Данная книга получила Почетную премию Виктория Урбано в 2018 году и опубликована в США.

На встрече все желающие смогут задать знаменитому гостю интересующие вопросы.