В Баку прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибыли в Баку.

Как сообщает Report, 1 ноября сопредседатели МГ ОБСЕ — Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) проведут ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых обсудят ситуацию на линии соприкосновения войск, вопросы обеспечения дальнейшего прогресса в деле сокращения напряженности, а также пути активизации переговорного процесса и другие последующие шаги.

В ходе визита будет также обсужден вопрос проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении до конца этого года.

Напомним, 29 октября посредники провели встречи в Армении.

31 октября сопредседатели приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Агдамского района.

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