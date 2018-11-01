В Баку прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибыли в Баку.

Как сообщает Report, 1 ноября сопредседатели МГ ОБСЕ —  Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия), Эндрю Шефер (США) проведут ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, на которых обсудят ситуацию на линии соприкосновения войск, вопросы обеспечения  дальнейшего прогресса в деле сокращения напряженности, а также пути активизации переговорного процесса и другие последующие шаги.

В ходе визита будет также обсужден вопрос проведения встречи глав МИД Азербайджана и Армении до конца этого года.

Напомним, 29 октября посредники провели встречи в Армении.

31 октября сопредседатели приняли участие в мониторинге на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в направлении Агдамского района.

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| 2018-11-01T13:10:40+00:00 1 ноября 2018, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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