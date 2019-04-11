В Баку прибыла делегация Совета Федерации России

Делегация Совета Федерации России прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, делегацию возглавляет председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе визита запланированы  переговоры с председателем Милли Меджлиса  Октаем Асадовым.

Стороны обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, вопросы межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе.

В ходе визита председатель Совета Федерации России выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Азербайджане, посетит культурные, спортивные, социально-инфраструктурные объекты столицы Республики.

В состав делегации также входят вице-спикер СФ, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран Ильяс Умаханов, вице-спикер СФ Андрей Турчак, сенаторы и главы региональных парламентов Астраханской области и Дагестана.

| 2019-04-11T16:19:47+00:00 11 апреля 2019, 18:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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