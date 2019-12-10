В Баку прибыл король Иордании

10 декабря Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн Аль Хусейн прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Короля Иордании был выстроен почетный караул.
Затем состоялась церемония официальной встречи Короля Иордании Абдаллы II ибн Ал Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
Короля Иордании встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.