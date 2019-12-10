В Баку прибыл король Иордании

10 декабря Король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн Аль Хусейн прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь Короля Иордании был выстроен почетный караул.

Затем состоялась церемония официальной встречи Короля Иордании Абдаллы II ибн Ал Хусейна, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Короля Иордании встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

| 2019-12-10T15:10:21+00:00 10 декабря 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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