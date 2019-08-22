В Баку представлены итоги экологического проекта

Общественное объединение “Biosfer” завершило проект “Системное информирование общественности в направлении защиты экологии и окружающей среды”, реализованное при поддержке Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает #, в связи с завершением проекта, Общественное объединение провело пресс-конференцию.

На мероприятии выступил председатель “Biosfer” Горхмаз Ибрагимли. Он рассказал о проделанных до сегодняшнего дня работах и реализованных проектах. Также, Г.Ибрагимли рассказал о серии проектов, которые в течении нескольких лет, “Biosfer” осуществляет в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Руководитель проекта Турал Мамедов отметил, что в рамках проекта, реализованного в течении трех месяцев — 15 мая-15 августа — на сайте www.biosfer.az созданы соответствующие разделы, определены работы, которые будут проделаны в будущем: “Собраны статьи и информации, опубликованные в местных и зарубежных СМИ, новости опубликованные на иностранных языках переведены на азербайджанский язык и размещены в этих разделах. Также на сайте опубликованы аналитические статьи экспертов, привлеченных к проекту. В них говорится о существующих проблемах и выходах из создавшейся ситуации”.

Т.Мамедов также отметил, что на сайте размещены распоряжения и приказы президента, решения Кабинета министров, законы Милли Меджлиса, а также мероприя разных официальных структур.

“Все они систематизированы и представлены на www.biosfer.az. В общем же, в рамках проекта на сайте размещено 100 переведенных новостей, 20 официальных материалов, 10 авторских статей, 20 выдержек из местной прессы. Все материалы и новости были размещены также в социальных сетях”, — подытожил руководитель проекта.

В конце, Турал Мамедов и Горхмаз Ибрагимли ответили на вопросы журналистов.