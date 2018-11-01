В Баку представили «Путешествие ашуга Алы в Турцию»

В Международном центре мугама в рамках проекта «Dastan gecələri» («Вечера дастана») был представлен дастан «Aşıq Alının Türkiyə səfəri» («Путешествие ашуга Алы в Турцию»), передает Тренд.

Мероприятие было осуществлено в рамках совместного проекта Международного центра мугама, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В исполнении ашугов Бахмана Гёйчели, Фирудин Гёйчели, а также Азиза Гёйчели (балабан) был представлен дастан «Aşıq Alının Türkiyə səfəri».

Тема дастана построена на простом традиционном сюжете, повествующем о влюбленном герое, столкнувшегося с трудностями и уезжающим в дальние края, и затем возвратившемся , достигнув цели.

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