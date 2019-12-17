В Баку появятся трамваи

В Баку и окрестностях будут проложены трамвайные пути.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан”.

«В свое время страна понесла ущерб от демонтажа трамвайных путей в Баку. Сейчас сложно восстановить их. Поэтому мы обратились к иностранным компаниям. Готовится бизнес-план. Трамвайные линии будут покрывать территории Ахмедлы и Биляджары в Баку, Пиршаги в Абшеронском районе и поселок Гаджи Зейналабдин Тагиева в Сумгайыте», — сказал он.