В Баку поступили в продажу билеты на матч Лиги Европы

Поступили в продажу билеты на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» в Баку.

Стоимость билетов составляет 1, 2, 3, 5 и 10 манатов, в зависимости от сектора, и 50 манатов на VIP-места.

Билеты можно будет приобрести в кассах стадиона  им. Тофика Бахрамова, в фан-шопе «Карабаха» в ТЦ Park Bulvar, в ТЦ 28 Mall.

Напомним, что матч «Карабах»-«Шериф» состоится 30 августа на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 21:00.

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| 2018-08-22T16:20:56+00:00 22 августа 2018, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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