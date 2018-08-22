В Баку поступили в продажу билеты на матч Лиги Европы

Поступили в продажу билеты на ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» в Баку.
Стоимость билетов составляет 1, 2, 3, 5 и 10 манатов, в зависимости от сектора, и 50 манатов на VIP-места.
Билеты можно будет приобрести в кассах стадиона им. Тофика Бахрамова, в фан-шопе «Карабаха» в ТЦ Park Bulvar, в ТЦ 28 Mall.
Напомним, что матч «Карабах»-«Шериф» состоится 30 августа на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 21:00.41 просмотров