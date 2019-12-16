В Баку покажут международный проект «Семь красавиц»

«GALA OPERA BAKU» представит свой международный проект «Семь красавиц» («Seven Beauties»).

Как сообщает Report, мероприятие состоится 29 февраля 2020 года во дворце Гейдара Алиева. Это — уникальный концертный проект, объединяющий на одной сцене семь оперных див.

Концерт будет посвящен юбилею именитого российского кутюрье Орхана Султана, основателю бренда by Sultan Couture.

Отметим, что Орхан Султан не только художник по костюмам, декоратор, но также член Союза дизайнеров России, член Ассоциации русских художников в Париже, а также лауреат международных премий в области Fashion индустрии.

| 2019-12-16T10:52:28+00:00 16 декабря 2019, 13:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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