В Баку пойманы братья-грабители

В Бинагадинском районе Баку на улице А.Кунанбаева произошло разбойное нападение.

Неизвестные напали на жительницу столицы Х.Ахмедову, когда она входила в подъезд и, угрожая, сняли с ее шеи 40-граммовую золотую цепь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в преступлении были задержаны жители столицы Нурлан Гасанзаде и его брат Руслан.

В ходе расследования выяснилось, что братья заметили женщину в одном из торговых центров и стали следовать за ней. На территории Бинагадинского района они напали на нее и присвоили принадлежащее женщине золотое украшение.

По факту в следственном отделе Бинагадинском районного управлении полиции возбудили уголовное дело. Братьев Гасанзаде арестовали.