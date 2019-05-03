В Баку пойманы братья-грабители

В Бинагадинском районе Баку на улице А.Кунанбаева произошло разбойное нападение.

Неизвестные напали на жительницу столицы Х.Ахмедову, когда она входила в подъезд и, угрожая, сняли с ее шеи 40-граммовую золотую цепь.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

В результате неотложных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции,  по подозрению в преступлении были задержаны жители столицы Нурлан Гасанзаде и его брат Руслан.

В ходе расследования выяснилось, что братья заметили женщину в одном из торговых центров и стали следовать за ней. На территории Бинагадинского района они напали на нее и присвоили принадлежащее женщине золотое украшение.

По факту в следственном отделе Бинагадинском районного управлении полиции возбудили уголовное дело. Братьев Гасанзаде арестовали.

| 2019-05-03T16:38:03+00:00 3 мая 2019, 21:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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