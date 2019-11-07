В Баку планируется строительство дороги, которая соединит острова Пираллахи и Чилов

Правительство Азербайджана планирует строительство дороги протяженностью 22 км, которая соединит острова Пираллахи и Чилов.

Как сообщили в Министерстве энергетики, проект может быть реализован в рамках строительства Парка ветровой энергии Пираллахи.

Общая мощность парка составляет 198 МВт. Проект предусматривает установку 60 ветряных турбин мощностью 3,3 МВт каждая. Однако эта цифра может измениться.

«Общая стоимость проекта станет известна после подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО). По оценкам, проведенным в 2017 году, она составила примерно 440 млн евро», — сказали в Минэнергетики.

В реализации проекта заинтересована China Power Engineering Consulting Group Corporation (CPECC), с которой в настоящее время ведутся переговоры по разработке ТЭО проекта.