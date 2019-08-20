В Баку перед учебным годом организованы школьные ярмарки

Накануне нового учебного года в Баку традиционно организованы ярмарки по продаже школьных и офисных принадлежностей по оптовым и розничным ценам.

Об этом во вторник сообщили Trend в исполнительной власти города Баку.

Как говорится в сообщении, ярмарки организованы департаментом торговли и услуг Баку в 19 местах столицы, и в том числе около станций метро «Нариман Нариманов», «Гянджлик», «Короглу», «Гара Гараев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедлы», «Азадлыг проспекти», «Мемар Аджеми», «Иншаатчылар», «Элмляр Академиясы» и «Низами».

«Цель организации ярмарок — дать возможность родителям приобрести качественные учебные пособия и школьные принадлежности по льготным ценам. Ярмарки продлятся до конца сентября», — сказали в исполнительной власти.