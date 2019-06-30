В Баку ожидают дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра местами ожидаются дожди, во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков, сильный северо-западный ветер во второй половине дня станет умеренным, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 19-22, днем — 23-26, в Баку ночью — 19-21, днем — 24-26 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 763 миллиметров ртутного столба. . Относительная влажность составит 75-85 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) сильный северо-западный ветер, температура морской воды составит 23-24 градуса.

В районах страны ожидаются грозы, временами дожди, местами ливневого характера. Есть возможность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

| 2019-06-30T17:04:39+00:00 30 июня 2019, 18:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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