В Баку ожидается сильный ветер

По информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ближе к ночи в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 24-27 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.