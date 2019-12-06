В Баку отметили 95-летие Наби Хазри

В Международном центре мугама состоялось литературно-художественное мероприятие под названием «Мои стихи — моя Вселенная», посвященное 95-летию со дня рождения народного поэта Наби Хазри, сообщает Trend Life.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Нариман Гасанзаде в своих выступлениях на вечере отметили, что Наби Хазри в своих произведениях раскрывал внутренний мир человека, его мировоззрение и убеждения. Его творчество завоевало широкую аудиторию читателей благодаря своему философскому содержанию, в котором отражался высокий гуманизм и национальный колорит.

Творчество Наби Хазри занимает почетное место в литературе Азербайджана. Стихи поэта знает и любит не одно поколение читателей. Главной темой творчества поэта была бесконечная любовь к Родине, он воспевал красоту природы Азербайджана. Безмерная любовь к морю и его аромат, который приносил с собой северный ветер, явились причиной принятия им псевдонима Хазри.