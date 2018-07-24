В Баку открылся Международный фестиваль фольклорного танца

В Баку в Spring Hotel открылся первый Международный фестиваль фольклорного танца «Дети — наше будущее», организованный Главным Управлением культуры города Баку и Riad pro.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии мероприятия своими красочными и зажигательными номерами порадовали танцевальные коллективы «Айсель» и «Джахан» (Азербайджан), «Вардиза» (Грузия) и «Bobby dance academy» (Индия). Вечер завершился выступлением группы «Шерон» под управлением Рустама Зейналлы.
Главная цель фестиваля — развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, высказали восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.
Участникам фестиваля были вручены памятные плакетки.28 просмотров