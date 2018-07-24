В Баку открылся Международный фестиваль фольклорного танца

В Баку в Spring Hotel открылся первый Международный фестиваль фольклорного танца «Дети — наше будущее», организованный Главным Управлением культуры города Баку и Riad pro.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии мероприятия своими красочными и зажигательными номерами порадовали танцевальные коллективы «Айсель» и «Джахан» (Азербайджан), «Вардиза» (Грузия) и «Bobby dance academy» (Индия). Вечер завершился выступлением группы «Шерон» под управлением Рустама Зейналлы.

Главная цель фестиваля — развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, высказали восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.

Участникам фестиваля были вручены памятные плакетки.

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| 2018-07-24T07:11:45+00:00 24 июля 2018, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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