В Баку открылся Международный фестиваль фольклорного танца

В Баку в Spring Hotel открылся первый Международный фестиваль фольклорного танца «Дети — наше будущее», организованный Главным Управлением культуры города Баку и Riad pro.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытии мероприятия своими красочными и зажигательными номерами порадовали танцевальные коллективы «Айсель» и «Джахан» (Азербайджан), «Вардиза» (Грузия) и «Bobby dance academy» (Индия). Вечер завершился выступлением группы «Шерон» под управлением Рустама Зейналлы.

Главная цель фестиваля — развитие детско-юношеского фольклорного творчества, налаживание мостов культуры и дружбы между народами. Гости выразили искреннюю признательность за гостеприимство, высказали восхищение красотой Баку и высокой организацией фестиваля, преподнесли друг другу национальные сувениры.

Участникам фестиваля были вручены памятные плакетки.

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