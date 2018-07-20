В Баку открылось заседание Совета министров внутренних дел стран СНГ

В Баку открылось заседание Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД).

Как сообщает Report, на заседании планируется рассмотреть ход реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также ряд других актуальных направлений сотрудничества МВД (полиции) cтран СНГ, в том числе вопросы обмена информацией в отношении лиц, участвующих в вооружённых конфликтах в составе террористических и (или) международных террористических организаций на территориях третьих стран; совершенствования механизма согласованных действий органов внутренних дел стран СНГ по противодействию новым видам преступлений, совершаемых на территории стран Содружества в сфере современных информационных технологий и др.

В ходе заседания СМВД председательство в этой организации перейдет к Азербайджану.

В его рамках также запланировано подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года.

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