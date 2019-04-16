В Баку откроется посольство Хорватии

В Баку состоится открытие посольства Хорватии в Азербайджане. Как сообщили Зеркало, торжественная церемония пройдет вечером 29 апреля с участием вице-премьера и министра иностранных и европейских дел Хорватии Марии Пейчинович-Бурич.

Отметим, что высокопоставленный чиновник правительства Хорватии 28 апреля прибудет в Баку с официальным визитом. Мария Пейчинович-Бурич вместе со с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым примет участие в церемонии открытия бизнес-форума Хорватия-Азербайджан, которая состоится днём 29 апреля.