В Баку обсуждается перенос встречи ОПЕК+ с апреля на июнь

Министерский комитет по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти обсуждает возможность перенести встречу министров стран ОПЕК+ с апреля на июнь. Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев в кулуарах заседания комитета в Баку.

«Есть предложение перенести на более поздний срок — на июнь. Такое предложение прозвучало. Решения пока нет», — сказал он.

В свою очередь, источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+ может состояться в мае.

По словам собеседника агентства, министерский мониторинговый комитет в настоящее время обсуждает перенос апрельского заседания альянса ОПЕК+ на июнь. Он уточнил, что речь идет не об отмене, а именно о переносе срока. Также обсуждается проведение следующего заседания министерского мониторингового комитета в мае.

Отметим, что в понедельник в Баку начало работу 13-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC) стран ОПЕК+. Из членов ОПЕК на заседании принимают участие представители Алжира, ОАЭ, Кувейта, Ирака, Ливии, Нигерии, Конго. Из стран вне ОПЕК участвуют высокопоставленные лица из России, Казахстана, Бахрейна и Брунея. В воскресенье прошло 27-е заседание Совместной технической комиссии.