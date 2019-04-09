В Баку обсудили проблему разминирования в контексте карабахского конфликта

8 апреля в столице Азербайджана состоялся круглый стол, в рамках проводимой с 4 по 10 апреля кампании «Южный Кавказ, свободный от наземных мин», «Контекстуальные вызовы усилиям по ликвидации бедствий, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами на Южном Кавказе». Мероприятие было посвящено текущим процессам вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, шагам по укреплению доверия, и разминированию как одному из этих шагов.

Выступая на открытии мероприятия, директор Кавказского Аналитического Центра Ахмед Алили проинформировал участников о цели мероприятия. На встрече присутствовали государственные чиновники, дипломаты, представители международных и местных организаций гражданского общества и эксперты. С приветственной речью выступил глава представительства Европейского Союза в Азербайджане г-н Кястутис Янкаускас, а с основным докладом выступил директор LINKS (DAR) Деннис Саммут.

В обсуждениях свои мнения высказали представители Милли Меджлиса Азербайджана, представители дипломатических миссий и местных организаций. Главной темой выступлений была ситуация вокруг урегулирования НК конфликта.

Участники обсудили и деятельность ЕС в регионе, а также будущие шаги в направлении дипломатического урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.