В Баку обсудили проблему разминирования в контексте карабахского конфликта

8 апреля в столице Азербайджана состоялся круглый стол, в рамках проводимой с 4 по 10 апреля кампании «Южный Кавказ, свободный от наземных мин», «Контекстуальные вызовы усилиям по ликвидации бедствий, связанных с наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами на Южном Кавказе». Мероприятие было посвящено текущим процессам вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта, шагам по укреплению доверия,  и разминированию как одному из этих шагов.

Выступая на открытии мероприятия, директор Кавказского Аналитического Центра Ахмед Алили  проинформировал участников о цели мероприятия. На встрече присутствовали государственные чиновники, дипломаты, представители международных и местных организаций гражданского общества и эксперты.  С приветственной речью выступил глава представительства Европейского Союза в Азербайджане г-н  Кястутис Янкаускас, а с основным докладом выступил директор LINKS (DAR) Деннис Саммут.

В обсуждениях свои мнения высказали представители Милли Меджлиса Азербайджана, представители дипломатических миссий и местных организаций. Главной темой выступлений была ситуация вокруг урегулирования НК конфликта.

Участники обсудили и деятельность ЕС в регионе, а также будущие шаги в направлении дипломатического урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

 

| 2019-04-09T20:02:48+00:00 9 апреля 2019, 22:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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