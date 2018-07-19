В Баку обсудили аспекты тюркской музыкальной культуры

В Баку завершилась 33-я Всемирная конференция Международного общества музыкального образования (International Society for Music Education – ISME). В рамках конференции, которая стартовала 16 июля, были организованы форумы, семинары и концерты, сообщает агентство «Анадолу».

Организатором мероприятия выступили Министерство культуры Азербайджана и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

В рамках конференции в Азербайджанской национальной консерватории прошел форум, на котором обсуждались различные аспекты тюркской культуры, кроме того, были организованы концертные программы.

Член совета директоров ISME, профессор Угур Алпагут сказал журналистам, что в конференции приняли участие свыше 500 ученых и музыкантов из 52 стран.

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