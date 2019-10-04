В Баку находится миссии ВБ

Для подготовки проекта поддержки занятости в Азербайджане в Баку находится миссия Всемирного банка (ВБ), в которую входят экономисты из Департамента социальной защиты и труда Мадалена Оноратти и Сандор Каратцони.

Об этом сообщили Report в бакинском представительстве ВБ.

“В настоящее время идет работа над дизайном проекта, технической составляющей. Это будет полноценный проект с финансированием со стороны ВБ. Если подготовка проекта завершится до марта 2020 года, то есть вероятность утверждения его на совете директоров банка в этом финансовом году, то есть до конца июня 2020 года», — сказали в представительстве.