В Баку находится миссии ВБ

Для подготовки проекта поддержки занятости в Азербайджане в Баку находится миссия Всемирного банка (ВБ), в которую входят экономисты из Департамента социальной защиты и труда Мадалена Оноратти и Сандор Каратцони.

Об этом сообщили Report в бакинском представительстве ВБ.

“В настоящее время идет работа над дизайном проекта, технической составляющей. Это будет полноценный проект с финансированием со стороны ВБ. Если подготовка проекта завершится до марта 2020 года, то есть вероятность утверждения его на совете директоров банка в этом финансовом году, то есть до конца июня 2020 года», — сказали в представительстве.

| 2019-10-04T14:15:20+00:00 4 октября 2019, 15:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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