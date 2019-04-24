В Баку начнут действовать парковочные талоны

В Азербайджане утверждена «Форма индивидуальных парковочных талонов, а также порядок их выдачи».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, органы местной исполнительной власти и Бакинское транспортное агентство осуществляют учет парковочных талонов. На основе обращений пользователей автомобилей, проживающих в домах и зданиях, расположенных около дороги, органы ИВ выделяют им места для бесплатной парковки, и этим лицам выдается индивидуальный парковочный талон (за исключением административной территории города Баку). Места бесплатной парковки на административной территории города Баку выделяются БТА.

Индивидуальный парковочный талон выдается в течение 15 рабочих дней пользователям легковых автомобилей с момента их обращения. Лицо, желающее получить индивидуальный парковочный талон, может обратиться в орган ИВ лично или в электронной форме.

Если в представленных документах будет обнаружена какая-либо неточность, то заявка отклоняется, и причины отказа будут сообщены по почте в течение двух рабочих дней, а в случае подачи электронной заявки, то сразу по электронной почте заявителя. В любом случае отказ не является препятствием для повторного обращения.

После приема заявки в течение двух рабочих дней органы ИВ заявку и приложенные к ней документы в электронном виде отправляют в БТА.

При получении индивидуальных парковочных талонов у пользователей транспортного средства плата не взимается.

В случае утери или повреждения индивидуального парковочного талона пользователи транспортных средств обращаются повторно, и им выдается дубликат талона.

Индивидуальный парковочный талон утрачивает силу в следующих случаях:

— при отчуждении транспортного средства;

— при смене места жительства лица, которому выдан индивидуальный парковочный талон;

— в случае окончания срока действия индивидуального парковочного талона.

Если транспортное средство находится в личной собственности, то срок выданного ему индивидуального парковочного талона составляет три года. Если же транспортное средство используется по доверенности или договору аренды, то талон выдается на срок действия этих документов (не более трех лет).

Одному лицу выдается один индивидуальный парковочный талон. Информация о талоне передается органами местной ИВ и БТА в информационную систему Министерства внутренних дел и Главного управления государственной дорожной полиции.

Лица, получившие индивидуальный парковочный талон, могут неограниченно и бесплатно оставлять свои транспортные средства только в месте, указанном в талоне.

Индивидуальный парковочный талон должен быть расположен на видном месте в салоне транспортного средства или на лобовом стекле.