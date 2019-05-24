В Баку начинается чемпионат Европы по аэробике

Сегодня в Баку начинается чемпионат Европы по аэробике.
Как сообщает azerisport.com, в первый день пройдут квалификационные соревнования у юниоров, которые выступят в индивидуальном зачете, трио, смешанных парах, группах, а также в «Aero dance».
Азербайджан на старте турнира будет представлен шестью спортсменками. Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова и Элеонора Юсифова выступят в зачете «Aero dance».
Сегодня также определятся призеры командного первенства.
Отметим, что в чемпионате принимают участие 333 спортсмена из двадцати двух стран.
| 2019-05-24T09:32:54+00:00 24 мая 2019, 11:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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