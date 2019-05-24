В Баку начинается чемпионат Европы по аэробике

Сегодня в Баку начинается чемпионат Европы по аэробике.

Как сообщает azerisport.com, в первый день пройдут квалификационные соревнования у юниоров, которые выступят в индивидуальном зачете, трио, смешанных парах, группах, а также в «Aero dance».

Азербайджан на старте турнира будет представлен шестью спортсменками. Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова и Элеонора Юсифова выступят в зачете «Aero dance».

Сегодня также определятся призеры командного первенства.

Отметим, что в чемпионате принимают участие 333 спортсмена из двадцати двух стран.