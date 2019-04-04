В Баку начался прием документов для оказания помощи пострадавшим от пожара в ТЦ предпринимателям

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана об оказании материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку, утвержден и зарегистрирован порядок оказания материальной помощи пострадавшим предпринимателям, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики.

В административном здании Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики начался прием документов в связи с оказанием материальной помощи этим предпринимателям. Просьба предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, представить в Агентство свои документы.

Предприниматели могут получить форму заявления в Агентстве по развитию МСБ.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Диглас».