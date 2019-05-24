В Баку начался чемпионат Европы по аэробной гимнастике

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялось открытие 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Об открытии Чемпионата Европы в Баку объявил президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, выступая на мероприятии.

«Дамы и господа, уважаемые гости, приветствую вас от имени Европейского гимнастического союза. Впервые в Азербайджане проводится Чемпионат Европы по аэробной гимнастике. И как вы видите, соревнования организованы на высоком уровне. За это хочу выразить признательность президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, всем членам организационного комитета, волонтерам, и вам болельщики», — сказал Фарид Гаибов на открытии Чемпионата.

| 2019-05-24T17:16:40+00:00 24 мая 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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