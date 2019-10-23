В Баку началось заседание глав МИД стран Движения неприсоединения

В Баку проходит заседание Министров иностранных дел стран Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, министры обсудят подготовку к XVIII саммиту Движения неприсоединения, который пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.

Открывший заседание глава МИД председательствующей в организации Венесуэлы Хорхе Арреас поблагодарил Движение неприсоединения за поддержку его страны.

«Мы должны теснее взаимодействовать в рамках организации. Только посредством совместного движения вперед мы сможем достичь благополучия в будущем, безопасности и нового мирового порядка. Мы должны поддерживать многополярность и стабильность в мире», — подчеркнул глава МИД Венесуэлы. По его словам, страны должны взаимодействовать также посредством международных структур для того, чтобы работало международное право.

«Венесуэла сегодня стала жертвой агрессии», -отметил Х.Арреас. По его словам, Запад пытается пытается использовать свою силу для изменения ситуации в ряде стран, переступая через законы, пытаясь задавить санкциями другие страны, заставив людей стремительно нищать, чтобы создать ситуацию для интервенции. «Сегодня мы видим серьезный кризис в мире, когда многополярность находится под угрозой. Посредством СМИ некоторые западные страны пытаются вмешиваться во внутренние дела других стран, меняя их политику, пытаясь забрать их ресурсы, пытаются изменить режим», — отметил венесуэльский министр.