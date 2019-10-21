В Баку началось выселение жильцов из аварийных зданий

В восьми аварийных зданиях Сабунчинского района Баку началось выселение жильцов, сообщили в понедельник Trend в Исполнительной власти Баку.

В ИВ сказали, что срок эксплуатации зданий закончился, и комиссия посчитала их непригодными для проживания. Поэтому начался процесс переселение семей из этих зданий, который завершится в ближайшее время, после чего аварийные здания будут снесены.

Как говорится в сообщении, это здания по адресу улица Нариманова, дом шесть в поселке Забрат, улица А. Асадуллаева, 27 в поселке Сабунчи, улица М.Расулзаде, тупик три, дом два, улица Б. Буниятова, 7 «А», улица Второго Апреля, д. 8 «А», улица Второго Апреля, дом 18, улица Д. Пишевари, 13 «Q» и улица Д.Пишевари, 15 Сабунчинского района Баку.