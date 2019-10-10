В Баку начали прокладывать семикилометровую велосипедную дорожку

В Баку на участке (100-150 метров) по улице Пушкина начались работы по созданию семикилометровой велосипедной дорожки. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Trend.

По словам руководителя пресс-службы БТА, данный участок дороги является пилотным и пройдет повторную проверку. И только после этого к проекту семикилометровый велосипедной дорожки подключат центральные улицы и проспекты Баку.

«Сюда войдут проспект Бюлюбюля, а также другие улицы в направлении Приморского национального парка», — добавил Агаев.

Руководитель пресс-службы отметил, что планируется создать специальные парковки для велосипедистов. В настоящее время такая остановка создана ​​в транспортном обменном центре «Кероглу».

«Основной целью данного начинания является использование велосипедов в качестве транспортного средства», — добавил Агаев.

Как отметил руководитель пресс-службы, это важно для предотвращения транспортной плотности в Баку. Также этот шаг направлен на улучшение экологической ситуации в столице.