В Баку мать и дочь выбросились с 10-го этажа

Стали известны подробности самоубийства женщины и ее дочери, выбросившихся 14 июня с десятого этажа жилого дома в Ясамальском районе Баку.

Как передает Publika.az, за несколько минут до трагедии Исмаил Абдуллаев вошел в квартиру вместе с дочерью Хадиджей.

Х.Абдуллаева, сложив в квартире пакеты с покупками, неожиданно выбросилась из окна. По словам соседей, во время инцидента Исмаил Абдуллаев находился в квартире.

Едва соседи укрыли тело разбившейся насмерть девушки, вслед за ней выбросилась и ее мать — Рубаба Абдуллаева.

Упавшая рядом с дочерью женщина погибла на месте.

По сообщению, Хадиджа Абдуллаева была замужем и растила пятилентнюю дочь. Женщина некоторое время находилась на лечении нервного заболевания в больницах Грузии и Израиля, а на днях ей был назначен новый курс лечения.

У матери, Рубабы Абдуллаевой, недавно было диагностировано онкологическое заболевание, из-за чего у женщины периодически наблюдались нервные срывы. Р.Абдуллаева, проживавшая в последнее время в районе, иногда приезжала в столицу в связи с курсом лечения.

По словам соседей, И.Абдуллаев приобрел две отдельные квартиры в указанном здании — для дочери и сына.

Похороны Рубабы и Хадиджи Абдуллаевых прошли в селении Горадил.

Отметим, что в момент трагедии супруг Хадиджи находился за пределами столицы. Страшную весть он узнал по пути в Баку. Пятилетняя дочь в это время находилась в детском саду.