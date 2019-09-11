В Баку криминальный авторитет организовал похищение человека

Сотрудниками Главного управления полиции города (ГУП) Баку и Управления полиции Хатаинского района столицы обезврежена организованная преступная группа, которой руководил криминальный авторитет.

Об этом сообщили в ГУП Баку и Управлении полиции Хатаинского района.

Преступниками было организовано похищение жителя столицы Гусейна Аскерова. Известно, что мужчина задолжал Аббасовой Айгюн Байрам гызы 1970 года рождения 25 тысяч манатов и не смог вернуть деньги в срок. Тогда Аббасова сговорилась с представителями криминального мира и заказала похищение Г.Аскерова.

Согласно плану, 9 сентября Кязымлы Кенуль Аллахбахыш гызы 1985 рождения пригласила его в кафе, расположенное в поселке Бакиханова. Здесь жертве натянули мешок на голову и, посадив в машину, увезли в дачный дом в поселке Пиршаги.

У жертвы потребовали 30 тысяч манатов. Похитители подвергли мужчину пыткам и заявили, что 10 тысяч из 30 тысяч манатов он должен выплатить им.

Сообщение о похищении поступило в полицию от сына Гусейна Аскерова. В результате оперативно-розыскных мероприятий похитители были задержаны, а заложник освобожден.

Задержанными оказались: ранее судимый за убийство Аллахвердиев Васиф Дурсун оглу 1982 года рождения, Гусейнов Шаиг Фирдоуси оглу 1988 года рождения (имеет судимость за убийство), Фаган Эминоглу 1992 года рождения и заказчица Айгюн Аббасова.

Отметим, что Ш.Гусейнов и Ф.Эминоглу – жители Сумгайыта.

Установлено, что к преступлению причастен также муж Кенуль Кязымлы – Кязымлы Ниямеддин Сабир оглу 1987 года рождения, который тоже отбыл срок за убийство. Именно Н.Кязымлы подвергал заложника пыткам.

Супругам Кязымлы удалось скрыться. В настоящее время оперативники проводят мероприятия по их задержанию.

Известно также, что главарь группы Васиф Аллахвердиев уподоблял себя одному из членов легендарной банды «Черная волга», которой руководила женщина по прозвищу «Пенджали Аслан» («Львиная лапа»).