В Баку из окна больницы выбросился пациент

В Баку пациент Республиканской клинической больницы совершил суицид.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что утром 22 июля с третьего этажа лечебного учреждения бросился и разбился насмерть житель Баку Назим Фаридов 1984 года рождения.

Отметим, что ранее Н.Фаридов уже предпринимал попытки покончить с собой. Как раз по этой причине он был госпитализирован 19 июля. Тогда он перерезал себе вены на руках, но родным удалось его спасти и доставить в больницу.

О причинах самоубийства пока ничего не сообщается. По факту ведет расследование прокуратура Ясамальского района.