В Баку горит рынок пиломатериалов

В Наримановском районе Баку на территории, именуемой «Дорога Баксол» горит рынок пиломатериалов.

Руководитель управления по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехдиева сообщила Report, что к месту происшествия привлечены силы противопожарной защиты, пожарные машины и один пожарный поезд.

«Инцидент считается крупным пожаром. Сейчас принимаются соответствующие меры для тушения пожара. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Будет дана дополнительная информация об инциденте», — сообщила Г.Мехдиева.

Глава исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев прибыл на место пожара.

Как передает Report, пока возгорание потушить не удается.

В пресс-службе министерства здравоохранения Report сообщили, что на место происшествия отправлено 10 бригад скорой помощи: «Пока что, к скорой помощи обратился один из пожарных МЧС».

| 2019-08-22T17:02:16+00:00 22 августа 2019, 17:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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