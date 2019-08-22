В Баку горит рынок пиломатериалов

В Наримановском районе Баку на территории, именуемой «Дорога Баксол» горит рынок пиломатериалов.

Руководитель управления по связям с общественностью министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехдиева сообщила Report, что к месту происшествия привлечены силы противопожарной защиты, пожарные машины и один пожарный поезд.

«Инцидент считается крупным пожаром. Сейчас принимаются соответствующие меры для тушения пожара. Причины возникновения пожара пока неизвестны. Будет дана дополнительная информация об инциденте», — сообщила Г.Мехдиева.

Глава исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев прибыл на место пожара.

Как передает Report, пока возгорание потушить не удается.

В пресс-службе министерства здравоохранения Report сообщили, что на место происшествия отправлено 10 бригад скорой помощи: «Пока что, к скорой помощи обратился один из пожарных МЧС».