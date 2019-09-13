В Баку фильм «ЖАРА» показали медийным лицам СНГ

В Баку проводится проект «ProДвижения» с участием блогеров, инфлюенсеров и представителей СМИ из стран СНГ. Проект «ProДвижения» — это учебная программа для пропаганды здорового образа жизни в социальных сетях среди блогеров и инфлюенсеров.

Как сообщает #, проект был реализован Молодежной Организацией «ADDIM» при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики и Межгосударственного Фонда Гуманитарного Сотрудничества государств-участников СНГ.

В рамках проекта в кинотеатре премиум класса «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Gənclik Mall» гостям был показан фильм «ЖАРА». Перед началом фильма гости сделали фотографии на красной дорожке и поделились своими впечатлениями о Баку. Автор идеи фильма и продюсер — Теймур Джафаров, режиссер — Дуня Лисова, художник-постановщик Максим Алипченко, оператор-постановщик Василий Рыжов.

Съемки фильма состоялись в июле прошлого года в Баку в рамках международного музыкального фестиваля «ЖАРА». Кинематографистам удалось на несколько дней собрать вместе главных звезд России и Азербайджана. В съемках приняли участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, ЭМИН, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид и другие. Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль «ЖАРА» в Баку.

Среди них есть девушка Даша Стеклова — главная героиня фильма — хедлайнер «ЖАРЫ», которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале «Отель Элеон» и главных ролях в клипах Эмина Агаларова на песни «Невероятная» и «Wicked Game».

В фильме Дашу в Баку вместе с другими звездными участниками фестиваля ждет множество приключений.