В Баку фармацевты ограбили аптеку

В одной из аптек, расположенной в Наримановском районе Баку на улице Ю.В.Чеменземинли, произошла кража.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Неизвестный проник в аптеку и, вскрыв находившиеся там сейфы, похитил крупную сумму денег.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны по подозрению в преступлении жители Билясуварского района Али Исмайлов, Амиль Мамедли и житель Сиязянского района Чингиз Ханкишиев.

В ходе расследования выяснилось, что двое членов преступной группировки — А.Исмайлов и Ч.Ханкишиев в разное время работали фармацевтами в данной аптеке и, следовательно, обладали информацией о местонахождении сейфов.

После смены места работы эти лица составили план ограбления аптеки. С этой целью А.Исмайлов познакомил Ч.Ханкишиева со своим земляком А.Мамедли. В день инцидента А.Мамедли, вырезав часть крыши аптеки, проник сначала на склад, а оттуда в комнату, где находились сейфы.

Здесь он с помощью режущих инструментов, которые принес с собой, разрезал сейфы и вытащил оттуда деньги. После этого А.Мамедли оставил режущие инструменты в аптеке и покинул место преступления.

Момент проникновения вора в аптеку был запечатлен камерой видеонаблюдения.

Затем члены группировки встретились в квартире Ч.Ханкишиева и поделили между собой награбленное. В ходе обысков, проведенных по месту проживания воров, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег.

По факту возбуждено уголовное дело. Грабители арестованы.