В Баку девочка-подросток выбросилась из окна

В Баку 13-летняя девочка пыталась покончить с собой.

Об этом oxu.az сообщили в прокуратуре Насиминского района столицы.

Известно, что 21 апреля в 18:20 из окна пятого этажа жилого дома №8, расположенного на улице академика Мир Джалала Пашаева, бросилась 13-летняя Мамедли Ульвия Ульви гызы. К счастью, девочка осталась жива, потому что при падении зацепилась за дерево.

Подростка госпитализировали в Клинический медицинский центр. По словам врачей, состояние пациентки оценивается как средней тяжести. А в прокуратуре добавили, что они периодически связываются с врачами, и, по последним данным, девочка выведена из критического состояния — ребенок будет жить.

В ходе расследования выяснилось, что У.Мамедли проживает не по этому адресу, а в доме №24 на той же улице. Пока следствию не удалось опросить пострадавшую на предмет выявления причин, толкнувших ее на суицид.

По факту ведется расследование.