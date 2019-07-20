В Баку действует правило «желтой полосы»

Для обеспечения безопасности движения на улицах и проспектах столицы, во время XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019», с сегодняшнего дня вступает в силу правило «желтой полосы», сообщает в субботу Trend.

Наряду со службой в специальном режиме, сотрудники Государственного управления дорожной полиции главного управления полиции Баку усилят контроль на территориях, где будут проводиться соревнования.

Отметим, что управление заранее предупредило водителей. «Учитывая положительный опыт применения “желтой полосы” во время проведения спортивных мероприятий в прошлом, сообщаем, что водители должны содействовать мерам по обеспечению безопасного движения участников фестиваля по “желтой полосе”.