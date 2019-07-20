В Баку действует правило «желтой полосы»

Для обеспечения безопасности движения на улицах и проспектах столицы, во время XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля «Баку 2019», с сегодняшнего дня вступает в силу правило «желтой полосы», сообщает в субботу Trend.

Наряду со службой в специальном режиме, сотрудники Государственного управления дорожной полиции главного управления полиции Баку усилят контроль на территориях, где будут проводиться соревнования.

Отметим, что управление заранее предупредило водителей. «Учитывая положительный опыт применения “желтой полосы” во время проведения спортивных мероприятий в прошлом, сообщаем, что водители должны содействовать мерам по обеспечению безопасного движения участников фестиваля по “желтой полосе”.

| 2019-07-20T12:00:28+00:00 20 июля 2019, 12:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss