В Баку были проведены учебные курсы НАТО

Согласно Программе Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству на 2019 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме провела учебные курсы на тему «Оценка операций в НАТО». Об этом сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе курсов представители НАТО представили слушателям брифинги по процессу планирования, проектирования и оценки операций, методам анализа данных и другим темам. Были также проведены практические занятия в группах.

В завершение участникам курсов были вручены сертификаты.