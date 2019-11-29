В Баку были проведены учебные курсы НАТО

Согласно Программе Сотрудничества по Индивидуальному Партнерству на 2019 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме провела учебные курсы на тему «Оценка операций в НАТО». Об этом сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

В ходе курсов представители НАТО представили слушателям брифинги по процессу планирования, проектирования и оценки операций, методам анализа данных и другим темам. Были также проведены практические занятия в группах.

В завершение участникам курсов были вручены сертификаты.

| 2019-11-29T13:20:46+00:00 29 ноября 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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