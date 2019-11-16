В Баку будет без осадков

В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный, передает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 6-9, днем — 12-14, в Баку ночью — 7-9, днем — 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы — 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и вечером в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди, ночью и утром местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха ночью — 4-9, днем — 11-16, в горах ночью от -3 до +2, днем — 3-8 градусов тепла.