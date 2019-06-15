В Бакинском конгресс-центре прошел выпускной вечер «Навстречу будущему»

В Бакинском конгресс-центре в субботу прошел выпускной вечер «Навстречу будущему», организованный министерствами молодежи и спорта, образования совместно с Фондом молодежи Азербайджана, сообщает Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов зачитал поздравительное послание выпускникам Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спортивных вопросов Юсуф Мамедалиев, ответственные работники министерств образования, молодежи и спорта.

Мероприятие с участием многочисленных выпускников продолжилось интересной концертной программой.