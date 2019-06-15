В Бакинском конгресс-центре прошел выпускной вечер «Навстречу будущему»

В Бакинском конгресс-центре в субботу прошел выпускной вечер «Навстречу будущему», организованный министерствами молодежи и спорта, образования совместно с Фондом молодежи Азербайджана, сообщает Trend.

Министр образования Джейхун Байрамов зачитал поздравительное послание выпускникам Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

На мероприятии присутствовали заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спортивных вопросов Юсуф Мамедалиев, ответственные работники министерств образования, молодежи и спорта.

Мероприятие с участием многочисленных выпускников продолжилось интересной концертной программой.

| 2019-06-15T22:54:10+00:00 15 июня 2019, 22:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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