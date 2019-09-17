В Бакинских школах продлен срок приема детей в первый класс

Дан старт третьему этапу приема в первые классы учреждений общего образования, находящихся в ведении Управления образования города Баку на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в управлении, в ходе этого приема электронная регистрация детей осуществляется на основе письменного обращения родителей (законного представителя) при наличии уважительной причины (лечение родителя или ребенка, командировка родителей, чрезвычайная ситуация) до 15 октября. После указанного срока обращения приниматься не будут.

Родители после электронной регистрации детей должны представить в школу соответствующие документы.