В Бакинских школах продлен срок приема детей в первый класс

Дан старт третьему этапу приема в первые классы учреждений общего образования, находящихся в ведении Управления образования города Баку на 2019/2020 учебный год.

Как сообщили в управлении, в ходе этого приема электронная регистрация детей осуществляется на основе письменного обращения родителей (законного представителя) при наличии уважительной причины (лечение родителя или ребенка, командировка родителей, чрезвычайная ситуация) до 15 октября. После указанного срока обращения приниматься не будут.

Родители после электронной регистрации детей должны представить в школу соответствующие документы.

| 2019-09-17T10:49:26+00:00 17 сентября 2019, 13:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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